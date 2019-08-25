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عالم

ترامب يعلن قرب عقد اتفاق تجاري "كبير" بين أمريكا واليابان

الأحد 25/أغسطس/2019 - 04:40 م
ترامب
ترامب
وكالات
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أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الأحد، عن توصل الولايات المتحدة واليابان "مبدئيًا" إلى اتفاق تجاري "كبير" بين البلدين.

وفي ختام لقاء جمعة برئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، على هامش قمة مجموعة "السبع الكبار" في مدينة بياريتس الفرنسية، قال ترامب: "لقد عملنا على عقد صفقة مع اليابان منذ وقت طويل، وقد توصلنا مبدئيًا إلى اتفاق.. إنها مليارات ومليارات الدولارات".

وأوضح ترامب أن الدولتين اتفقتا على عناصر محورية من الاتفاق، تتعلق بتجارة المنتجات الزراعية والصناعية.

وبحسب الرئيس الأمريكي، فقد وافق رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، على أن تشتري بلاده فائضًا من الذرة الأمريكية. من طرفه، أشار آبي إلى أن القطاع الخاص الياباني هو الذي سيأخذ شراء هذه المنتجات على عاتقه.

وتوقع الرئيس الأمريكي توقيع الاتفاق التجاري بين البلدين في سبتمبر المقبل، بحلول موعد انعقاد الدورة القادمة للجمعية العامة للأمم المتحدة.

من جهته، أكد آبي رغبة طوكيو في توقيع الاتفاق التجاري مع الولايات المتحدة في سبتمبر، لكنه أشار إلى أن "هناك عملًا لا بد من إنجازه" كي يكون ذلك ممكنًا.

وأكد الممثل التجاري الأمريكي، روبرت لايتهايزر، قرب الدولتين إلى عقد الاتفاق، مشيرًا إلى أن قيمة الصفقة تبلغ 7 مليارات دولار.
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