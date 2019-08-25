نكشف ملابسات فيديو تعدي رجل على طفل وسحله بالشرقية

فى إطار ما تم تداوله ببعض مواقع التواصل الاجتماعى حول مقطع فيديو يُظهر اعتداء شخص على طفل بقسوة بقرية بنى حسن - مركز أولاد صقر (بالشرقية) إثر شجار مع نجله، ما أدى لإصابته بكسور وجروح بالغة..



فقد تبين حدوث مشاجرة بين كل من: محمد.ا.م "9 سنوات" وبين معاذ م.إ "9 سنوات" ومقيمان بقرية بنى حسن - مركز أولاد صقر، وعلى إثرها قام والد الطفل الأول بالتعدى بالضرب على الطفل الثانى على النحو الظاهر بمقطع الفيديو، وقيام والد الطفل الثانى بتحرير محضر بالواقعة بمركز أولاد صقر، وتمكن ضباط المباحث من ضبط مرتكب الواقعة.