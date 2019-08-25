مصرع عدد من عناصر الحوثي بعد مواجهات مع الجيش اليمني في صعدة

لقي عدد من عناصر جماعة الحوثي المتمردة المدعومة من إيران مصرعهم، بنيران الجيش اليمني، في جبهة كتاف شرقي محافظة صعدة شمالي البلاد، وفقًا لما ذكره موقع "سبتمبر.نت" التابع للجيش اليمني.



واندلعت المواجهات عقب محاولة عدد من العناصر التابعة للجماعات الحوثية التسلل، مساء أمس السبت، باتجاه مواقع الجيش اليمني، في مدخل وادي "الفحلوين" المحيط بمركز مديرية كتاف.



وأحبطت قوات الجيش محاولة هذه العناصر وأجبرتها على الفرار، بعد سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوفها.



يأتي ذلك فيما استهدفت طائرات الأباتشي التابعة لقوات تحالف دعم الشرعية باليمن، مواقع وتعزيزات جماعة الحوثي المتمردة في الأودية والتباب بالمنطقة ذاتها، وكبدتها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.