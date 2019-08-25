راؤول يستبعد تدريب ريال مدريد قريبًا

أعرب الإسباني راؤول جونزاليس، عن سعادته الشديدة بعدما قاد الأحد، أول مباراة رسمية له على رأس الإدارة الفنية لرديف ريال مدريد، في لقاء انتهى بالتعادل (1-1) أمام لاس روساس.



وعقب انتهاء المباراة، قال راؤول: "إنني سعيد للغاية.. وممتن جدًا لهذه الفرصة التي منحني إياها النادي لتدريب فريق الرديف".



وأبرز لاعب ريال مدريد السابق: "لدي فريق جيد وجهاز فني جيد"، وأقر "في البداية كنت متوترًا أكثر من الطبيعي لكن بعد ذلك تحسن الوضع مع سير المباراة".



وأكد راؤول أن "البداية دائمًا ما تكون معقدة، لا سيما حين تكون المباراة خارج الديار.. هذه هي الخطوة الأولى وأعتقد أننا وضعنا اليوم القواعد لموسم جيد".



وردًا على سؤال حول إمكانية توليه تدريب الفريق الأول، استبعد تمامًا فكرة حدوث ذلك في أي وقت قريب.



وقال: "إنني في مرحلة التعلم. أشعر براحة شديدة مع فريق الرديف وسنرى مع الوقت، لكنني لا أفكر حاليًا سوى في وجودي هنا وفي الاستمتاع بهذه المرحلة والتعلم من اللاعبين ومن المنافسة".