افتتاح بطولة العالم للجودو في طوكيو اليوم

افتتح في مدينة نيبون بودوكان في اليابان، صباح اليوم، منافسات بطولة العالم للجودو، التي تستمر حتى أول سبتمبر المقبل بمشاركة 841 لاعبًا ولاعبة من 147 دولة من بينها 14 دولة عربية في مقدمتها منتخب دولة الإمارات الذي يفتتح مشاركاته اليوم في منافسات الفردي للرجال والسيدات والمختلط التي تقام لأول مرة بمشاركة 15 دولة.



وقد أسفرت القرعة التي جرت أمس عن مواجهة اللاعبة ميثاء النيادي في وزن تحت 57 كجم للاعبة البلجارية جولير، ويلعب فيكتور في وزن تحت 73 كجم ضد اللاعب إليجا، فيما يواجه إيفان في وزن تحت 100 كجم منافسه البرازيلي بوزا كيني.



وحث محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس الاتحاد الإماراتي للمصارعة والجودو، بعثة بلاده خلال اتصاله برئيس البعثة ناصر التميمي الأمين العام للاتحاد أمين صندوق الاتحاد الدولي للجودو، على ضرورة المشاركة الإيجابية في البطولة التي تبلغ جوائزها مليون دولار، وتضم أبرز اللاعبين المصنفين في العالم مع بذل الجهد للخروج بنتائج مثمرة والسعي للفوز بإحدى الميداليات الملونة مع الاستفادة القصوى بالاحتكاك مع الخبرات الدولية المشاركة، وبذل أقصى الجهود من أجل رفع علم الإمارات عاليًا في البطولة.