أبوظبي 35 يحتل صدارة فورمولا 2 بإيطاليا اليوم

ينطلق اليوم السباق الرئيسي والختامي من الجولة الثالثة لبطولة العالم لزوارق فورمولا 2، المقام على ساحل برينديزي بإيطاليا، بمشاركة 20 زورقًا، وتتجه الأنظار إلى فريق أبوظبي متصدر الترتيب العام برصيد 35 نقطة، عن طريق زورقه 35 بقيادة راشد القمزي، كما يشارك زورق أبوظبي 36 بقيادة راشد الطاير.



وحرص الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان، مستشار رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، على الاطمئنان على استعداد فريق أبوظبي قبل انطلاق المنافسة، وشد من أزر المتسابقين وجميع أفراد البعثة، وطالبهم بتقديم أفضل ما لديهم كي يكونوا دائمًا المرآة التي تعكس الإمكانات والقدرات الأفضل للرياضة البحرية الإماراتية.