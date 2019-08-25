خالد الصاوي يكشف كواليس أفلامه الثلاثة الأخيرة في "الراديو بيضحك" على "9090"

تستضيف الإعلامية فاطمة مصطفى النجم خالد الصاوي، في حلقة خاصة من برنامجها "الراديو بيضحك"، والمقررة إذاعتها في التاسعة مساء الثلاثاء المقبل، على موجات الراديو 9090.



ويتحدث الصاوي، خلال الحلقة، عن أهم المحطات الإبداعية في مشواره الفنى الطويل، وأهم الأدوار التى قدمها فى مجالات السينما والتليفزيون، وأبرز الشخصيات التي جسدها على الشاشة، وارتبطت بالواقع.



كما يلقى الضوء أيضًا على "كواليس" آخر أدواره السينمائية في الأفلام الثلاثة التي تنافست على شباك التذاكر فى سباق موسم عيد الأضحى، وهى الجزء الثانى من فيلم "ولاد رزق" مع أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى، والجزء الثانى من فيلم "الفيل الأرزق" مع كريم عبدالعزيز وإياد نصار وهند صبرى ونيلى كريم، وفيلم "خيال مآته" مع أحمد حلمى ومنة شلبى وبيومى فؤاد.