البورصة تخسر 2.5 مليار جنيه في أول جلسات الأسبوع

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية عند إغلاق تعاملات اليوم الأحد، مستهل تعاملات الأسبوع، وسط حالة من التفاؤل، عقب قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بنحو 1.5%.



وخسر رأسمال "السوقي" لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 2.5 مليار جنيه، لينهي تعاملات اليوم عند مستوى 756.7 مليار جنيه، وسط تداولات كلية تجاوزت 2.1 مليار جنيه، تضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسيين، وصفقات نقل ملكية بنحو 1.2 مليار جنيه.



وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.05%، ليبلغ مستوى 14340.14 نقطة، فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنحو 0.81%، ليبلغ مستوى 548.61 نقطة، شملت التراجعات مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقا، الذي تراجع بنحو 0.57%، ليبلغ مستوى 1435.02 نقطة.