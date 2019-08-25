وزير خارجية إيران يصل قمة مجموعة السبع بشكل مفاجئ

وصل وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، إلى مدينة بياريتس التي تستضيف قمة مجموعة السبع في فرنسا "G7" بشكل مفاجئ، فيما أكدت طهران أنه لن يجري هناك أي لقاءات مع الوفد الأمريكي.



وكشف مصدر في قصر الرئاسة الفرنسي "الإليزيه" أن ظريف أجرى، فور وصوله، محادثات مع نظيره الفرنسي، جان إيف لو دريان، في بياريتس.



وأوضح المصدر أن محادثات ظريف مع وزير الخارجية الفرنسي ستبحث الشروط التي يمكن أن تقود إلى تخفيف التصعيد بين واشنطن وطهران، مؤكدًا أنه لا توجد حاليًا خطط لعقد اجتماع بين ظريف ومسئولين أمريكيين في بياريتس خلال هذه المرحلة.



وانطلقت قمة مجموعة الدول الصناعية السبع، أمس السبت، وتستمر على مدى ثلاثة أيام من الفترة 24 إلى 26 أغسطس الجارى، وذلك بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ممثلًا لمصر والاتحاد الإفريقي، بعد دعوة مصر لحضور القمة.