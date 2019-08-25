الاتحاد يستعد لمواجهة العربي الكويتي بالبطولة العربية

واصل فريق نادي الاتحاد السكندري استعداداته وتدريباته حاليًا بالكويت لمواجهة فريق العربي الكويتي بدور الـ32 للبطولة العربية، غدًا الإثنين.



وخاض الفريق تدريباته المستمرة داخل الكويت تحت القيادة الفنية للمدرب طلعت يوسف قبل مواجهة الغد أمام فريق العربي الكويتي بالبطولة العربية.



وينتظر الاتحاد السكندري مواجهة الفائز من مباراة الزمالك ومصر المقاصة لخوض مباراة نصف نهائي كأس مصر المقرر لها 1 سبتمبر المقبل.



وتضم بعثة زعيم الثغر في الكويت 22 لاعبًا وهم محمود الزنفلى ومحمود شعبان ومحمود رزق ومحمد أنور وأحمد نبيل وخالد متولى ونور السيد وكريم الديب ورزاق سيسيه ومحمد ناجى جدو ومروان النجار وخالد قمر والسيد سالم وإسلام جمال وأيمن السيد وعماد السيد وأحمد حجى وأحمد رفعت وصبحى سليمان وأسامة العزب وأحمد راشد وصبري رحيل، بالإضافة إلى الجهاز الفني الذي يضم طلعت يوسف مديرًا فنيًا وعبدالجليل إمام مدير الكرة ومنير عقيلة مدرب عام ومحمد إبراهيم مدربًا عامًا وأحمد عبداللطيف مخطط أحمال ومجدى بهلول مدرب حراس وهانى أحمد مدربًا وعمرو الأشلم طبيب الفريق وسمير محجوب مديرًا إداريًا وأحمد متولى إداريًا وإسلام السيد علاج طبيعى ومحمد حسن علاج طبيعى وفاروق جعفر ومحمد عبدالجليل وكريم أحمد مصور الفريق.