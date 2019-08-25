ديمبيلي المفتاح الصحيح لضم نيمار إلى برشلونة

ينازع فريق برشلونة لاستعادة النجم البرازيلي نيمار من باريس سان جيرمان قبل إغلاق سوق الانتقالات الصيفية الحالية، ويتضمن التضحية بالنجم الفرنسي عثمان ديمبيلي.



ويواجه برشلونة مشكلة في توفير مبلغ التعاقد مع نيمار بعد أن وقع مع أنتوان جريزمان مقابل 120 مليون يورو، وفرينكي دي يونج بـ75 مليون يورو، لذلك يريد استعارة اللاعب لمدة موسم واحد مع شرائه نهائيًا في الصيف المقبل.



كما حاول برشلونة إدراج العديد من اللاعبين في صفقة نيمار لتخفيض المبلغ وإقناع باريس بتسهيل عملية المفاوضات، لكن المشكلة تكمن في انتقال فيليب كوتينيو لبايرن ميونخ، وعدم رغبة النادي الباريسي بالتعاقد مع إيفان راكيتيتش، ولم يتبق أمام البرسا سوى عثمان ديمبيلي ونيلسون سيميدو.



ووفقًا لما ذكرته صحيفة لو باريزيان الفرنسية، أن برشلونة تقدم بعرض ثالث وأخير لباريس يتضمن استعارة نيمار لمدة موسم واحد مع إلزام الشراء في الصيف القادم مقابل 170 مليون يورو، بالإضافة للتخلي عن عثمان ديمبيلي أيضًا.