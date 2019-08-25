بث مباشر مباراة برشلونة وريال بيتيس - يوتيوب
الأحد 25/أغسطس/2019 - 03:58 م
يستضيف برشلونة ريال بيتيس في كامب نو يوم الأحد 25 أغسطس ، ومن المقرر انطلاق المباراة في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.
تم تقسيم اجتماعي الموسم الماضي بالتساوي، حيث فاز ريال بيتيس 4-3 في برشلونة وحصل الكاتالونيون على فوز 4-1 في إشبيلية.
التغطية التلفزيونية
سيتم بث اللعبة مباشرة على beIN SPORTS.
البث المباشر
سيكون البث المباشر متاحًا عبر موقع beIN الرياضي ، ومنصات beIN Sports الرقمية وكذلك عبر fuboTV.
بدأت حملة برشلونة بداية مخيبة للآمال بهزيمة 1-0 في بلباو ضد اتليتيك ، من باب المجاملة لهدف آرتز أدوريز.
بدون ليونيل ميسي ، بدا الكاتالونيون أقل إلهامًا وفشلوا في تحويل الفرص القليلة التي أوجدوها.
كما بدأ بيتيس الموسم على قدمه الخلفية ، حيث تلقى الفوز في الدقيقة 89 حيث خسر 2-1 على أرضه أمام بلد الوليد.
ليونيل ميسي لائق مرة أخرى بعد عدم اللعب منذ 5 أغسطس، لكن لويس سواريز استبعد لمدة ثلاثة أسابيع بعد إصابته بشد في ربلة الساق ضد أتلتيك بلباو.
تم تقسيم اجتماعي الموسم الماضي بالتساوي، حيث فاز ريال بيتيس 4-3 في برشلونة وحصل الكاتالونيون على فوز 4-1 في إشبيلية.
التغطية التلفزيونية
سيتم بث اللعبة مباشرة على beIN SPORTS.
البث المباشر
سيكون البث المباشر متاحًا عبر موقع beIN الرياضي ، ومنصات beIN Sports الرقمية وكذلك عبر fuboTV.
بدأت حملة برشلونة بداية مخيبة للآمال بهزيمة 1-0 في بلباو ضد اتليتيك ، من باب المجاملة لهدف آرتز أدوريز.
بدون ليونيل ميسي ، بدا الكاتالونيون أقل إلهامًا وفشلوا في تحويل الفرص القليلة التي أوجدوها.
كما بدأ بيتيس الموسم على قدمه الخلفية ، حيث تلقى الفوز في الدقيقة 89 حيث خسر 2-1 على أرضه أمام بلد الوليد.
ليونيل ميسي لائق مرة أخرى بعد عدم اللعب منذ 5 أغسطس، لكن لويس سواريز استبعد لمدة ثلاثة أسابيع بعد إصابته بشد في ربلة الساق ضد أتلتيك بلباو.