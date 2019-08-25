بث مباشر مباراة برشلونة وريال بيتيس - يوتيوب

يستضيف برشلونة ريال بيتيس في كامب نو يوم الأحد 25 أغسطس ، ومن المقرر انطلاق المباراة في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.



تم تقسيم اجتماعي الموسم الماضي بالتساوي، حيث فاز ريال بيتيس 4-3 في برشلونة وحصل الكاتالونيون على فوز 4-1 في إشبيلية.



التغطية التلفزيونية

سيتم بث اللعبة مباشرة على beIN SPORTS.



البث المباشر

سيكون البث المباشر متاحًا عبر موقع beIN الرياضي ، ومنصات beIN Sports الرقمية وكذلك عبر fuboTV.



بدأت حملة برشلونة بداية مخيبة للآمال بهزيمة 1-0 في بلباو ضد اتليتيك ، من باب المجاملة لهدف آرتز أدوريز.



بدون ليونيل ميسي ، بدا الكاتالونيون أقل إلهامًا وفشلوا في تحويل الفرص القليلة التي أوجدوها.



كما بدأ بيتيس الموسم على قدمه الخلفية ، حيث تلقى الفوز في الدقيقة 89 حيث خسر 2-1 على أرضه أمام بلد الوليد.



ليونيل ميسي لائق مرة أخرى بعد عدم اللعب منذ 5 أغسطس، لكن لويس سواريز استبعد لمدة ثلاثة أسابيع بعد إصابته بشد في ربلة الساق ضد أتلتيك بلباو.