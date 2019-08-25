رئيسة الجمعية الوطنية التوجولية تثمن جهود الرئيس في استقرار القارة

استقبل السفير حمدي سند لوزا، نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية، اليوم الأحد، ياوا تسيجان، رئيسة الجمعية الوطنية التوجولية، حيث تم بحث سُبل دفع العلاقات الثنائية بين البلدين.



هذا، وتضمن اللقاء إعراب السيدة تسيجان عن عميق تقديرها لدور الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية في دعم أجندة الاستقرار والتنمية في القارة الأفريقية، ولاسيما على ضوء رئاسته الحالية للاتحاد الأفريقي.



وتمثل الدعم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، من خلال العمل على توفير فرص عمل للشباب الأفريقي، وتطوير منظومتي التصنيع والزراعة في أفريقيا لتحقيق الأمن الغذائي، كذلك العمل على مد جسور التواصل الثقافي والحضاري بين الشعوب الأفريقية، وتعزيز الإصلاحات المؤسسية والمالية للاتحاد الأفريقي، فضلًا عن تعزيز التعاون بين الاتحاد الأفريقي وشركاء التنمية والسلام الدوليين والإقليميين والمحليين.