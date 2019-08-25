مستشفى غريان يستقبل أكثر من 32 قتيلا وجريحا من ميليشيات طرابلس

أعلنت شعبة الإعلام الحربي للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية بقيادة المشير خليفة حفتر، استقبال مستشفى غريان لـ12 قتيلًا وأكثر من 20 جريحًا، من ميليشيات حكومة الوفاق.



وأوضحت الشعبة في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك، قبل دقائق، أن من بين الذين لقوا مصرعهم في مواجهة القوات المسلحة من الميليشيات القائد الميداني وليد البشير بالحاج

معتز المبروك الذيب، واثنان يشتبه أنهما من تنظيم "داعش" الإرهابي، وهما معمر البودي وفتحي البودي.



وكان المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، أعلن في وقت سابق من اليوم، سيطرة الجيش الوطني على منطقة غوط الريح، جنوب شرق غريان.



وأوضح في وقت لاحق، أن الجيش نجح في قتل 7 أفراد من الميليشيات في كمرة وادي غان إثر ضربة جوية وفرار عدد من عناصر الميليشيات من منطقة الزاوية.



وكثف طيران سلاح الجو بالقوات المسلحة الليبية من طلعاته القتالية التي استهدفت مواقع وتجمعات لمجموعات مسلحة في مواقع مختلفة جنوب طرابلس، إضافة إلى استهدافه تجمعات لمسلحين ومرتزقة تشاديين في ضواحي مدينة مرزق، فضلًا عن مواقع أخرى قرب مدينة غريان.



ويأتي ذلك في إطار دعم القوات البرية التي تواصل عملياتها في عدة محاور، خاصة في ضواحي العاصمة.