بحث الإجراءات التنظمية للمهرجان الدولي للتمور بالوادي الجديد

بحث محافظ الوادي الجديد، مع وفد الشركة المنظمة "للمهرجان الدولي الخامس للتمور المصرية " بدعم من جائزة خليفة الدولية للتمور - الذي يزور المحافظة حاليا -الإجراءات التنظيمية للمهرجان.



واستعرض المحافظ - خلال اللقاء الذي عقده اليوم الأحد، بحضور النائب حنان مجدي -الإمكانات المتاحة بالمحافظة، وكيفية استغلالها الاستغلال الأمثل للخروج بصورة مشرفة للمهرجان، كما تم تبادل وجهات النظر فيما يخص البرنامج والفعاليات التي سيتضمنها المهرجان.



وأكد تقديم الدعم الكامل لإنجاح المهرجان الذي يهدف إلى تنمية إنتاج وصناعة التمور، وفتح المجال لتسويق منتجات المحافظة، وفتح المجال أمامها للمنافسة دوليًا.



وكان محافظ الوادي الجديد، قد أعلن في وقت سابق أن المحافظة تستضيف المهرجان الدولي الخامس للتمور خلال الفترة من الثامن حتى العاشر من نوفمبر القادم، بمشاركة وفود محلية وعالمية، موضحا أن المهرجان يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتنظمه وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع جائزة "خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي " بدولة الإمارات، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو"، ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "الفاو".