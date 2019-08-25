بفستان جرئ.. نادية الجندي تشعل "إنستجرام" في الساحل الشمالي (صور)

شاركت الفنانة نادية الجندي، جمهورها، بمجموعة من الصور عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، خلال العطلة الصيفية في الساحل الشمالي.



وظهرت نادية، بفستان قصير أبيض ومكشوف، تقف عند البحر، ولاقت تعليقات إيجابية ووصفها البعض بأنها أصبحت كفتاة في العشرينات.



وتقضي نادية الجندي العطلة الصيفية مع أصدقائها أبرزهم الإعلامية بوسي شلبي، كما تظهر في عدة مناسبات في الساحل.

