ياسمين صبري تشعل "إنستجرام" بأحدث ظهور لها (شاهد)

شاركت الفنانة ياسمين صبري، متابعيها، عبر حسابها على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بصور جديدة لها.



وظهرت ياسمين بإطلالة صيفية ملونة، مرتدية فستان طويل مطبوع عليه الورود، وتركت شعرها منسدلًا على كتفيها، وجاءت التعليقات تشيد بإطلالتها الجذابة، ولاقت إعجاب الآلاف من متابعيها.



يذكر أن آخر أعمال الفنانة ياسمين صبري، مسلسل "حكايتي" الذي عرض خلال الموسم الرمضاني الماضي، وشارك في بطولته وفاء عامر، أحمد حاتم، أحمد صلاح حسني، أحمد بدير، إدوارد، جمال عبد الناصر، ناهد رشدي، إسلام جمال، هنادي مهني، أحمد جمال سعيد، تامر شلتوت، عمرو صحصاح، نهال عنبر، سارة التونسي، دنيا المصري، ومصطفى درويش، ومن تأليف محمد عبد المعطى، وإخراج أحمد سمير فرج، وإنتاج سينرجي.

