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مصر

3750 جنيهًا للمتر.. "جهاز بنى سويف" يطرح أراضى خدمية وتجارية

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 07:35 ص
جريدة الدستور
علا العلاف
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كشف المهندس أشرف عبدالغني، رئيس جهاز مدينة بني سويف، عن طرح 63650.1 متر مربع من الأراضي التجارية والخدمية بالمدينة، موضحًا أن سعر المتر يتروح ما بين 3750 و4245 جنيه.

وأضاف رئيس جهاز بنى سويف، أن الأراضي التجارية المطروحة تقع بالقطعة رقم 11 بمركز خدمات الصناعات المتوسطة، وتصل مساحتها لنحو 10380.2 متر مربع، ويقدر سعر بنحو 3750 جنيه، وبقيمة إجمالية 3893625 جنيه، حيث يتم سداد جدية حجز للأرض بنسبة 5% بقيمة 194683 جنيه، لافتًا إلى أن المباني تقام على 40% من المساحة الإجمالية للمشروع.

وأشار "عبدالغني"، إلى أن المساحة التى تقام عليها مباني تجارية وإدارية تصل لنحو 1296 متر مربع، بسعر 2230 جنيه للمتر، وبقيمة إجمالية 4186080 جنيه، وبنسبة 5% جدية حجز تبلغ 209204 جنيه، لافتًا إلي أن نسبة المباني تبلغ نحو 30 % من أراضي المشروع.

وأكد أنه تم إتاحة مساحة 792.5 متر مربع لإقامة منبي إدري بسعر 2285 جنية للمتر، وبقيمة إجمالية 1810863 جنيه، حيث يتم سداد 5% جدية حجز بنحو 90. 544 ألف جنيه، وتقام نسبة المباني علي 4% من المساحة الكلية للمشروع.

جدير بالذكر أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أعلنت عن طرح نحو 96 قطعة أرض خدمية بالمناطق الصناعية في 11 مدينة جديدة، بمساحات مختلفة تتراوح ما بين 135 و16232.7 متر مربع، لإقامة مشروعات خدمية مختلفة.
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