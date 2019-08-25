السيسي يصل للمشاركة في جلسة الشراكة بين مجموعة دول السبع وإفريقيا

وصل منذ قليل الرئيس عبد الفتاح السيسي الى مقر انعقاد جلسة الشراكة بين مجموعة دول السبع وإفريقيا وكان في استقباله الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون.



ياتي ذلك في ظل استمرار توافد المشاركين في قمة مجموعة دول السبع.



وتناقش القمة التى بدأت أعمالها أمس، السبت، وتستمر ثلاثة أيام القضايا الاقتصادية والتحديات المالية ذات التأثير على الاقتصاد العالمى، وتضمن اليوم الأول للقمة استقبال رؤساء الدول المشاركة فى القمة، بالإضافة إلى عشاء عمل يتضمن بحث الشئون الأمنية لمجموعة الدول السبع G7.



وتعقد اليوم الأحد، جلسة عن الاقتصاد العالمى بالإضافة لجلسة أخرى عن تعزيز المساواة بين الجنسين والانتفاع بالتعليم والخدمات الصحية الجيدة، كما يتضمن جلسة عن تعزيز الشراكة مع أفريقيا، وهى الجلسة التى ستشهد كلمة للرئيس السيسى؛ بالإضافة إلى غداء عمل يتضمن بحث ملف مكافحة أوجه انعدام المساواة في المصير.



