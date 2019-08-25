شاهد.. مسلمو الروهينجا يحيون الذكرى الثانية لـ"يوم الإبادة"

عرضت فضائية "euronews"، مقطع فيديو، من تظاهر حوالي مائتي ألف من أفراد الروهينجا المسلمة، اليوم الأحد، في مخيم للاجئين في بنجلادش لإحياء ذكرى مرور سنتين على نزوحهم من ميانمار، بعد أيام قليلة على إخفاق محاولة لإعادتهم إلى بلدهم.



ولإحياء ذكرى ما يسمونه "يوم الإبادة" تجمع أطفال ونساء ورجال الأحد في كوتوبالونج أكبر مخيم للاجئين في العالم وهم يهتفون "الله أكبر يحيا الروهينجا" وللابتهال إلى الله.



وكان نحو 740 ألفا من الروهينجا فروا من ولاية راخين بغرب بورما في أغسطس 2017 بعد عملية قمع للجيش في هذا البلد الذي يشكل البوذيون غالبية سكانه.



ويعيش نحو مليون من أفراد الروهينجا في أكثر من ثلاثين مخيما في منطقة كوكس بازار على الحدود الجنوبية الشرقية لبنجلادش.



