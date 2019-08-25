مصر للمقاصة: تجديد عقد حارس المرمى أحمد عادل عبد المنعم لمدة موسمين

أعلن مجلس إدارة نادي مصر للمقاصة، برئاسة محمد عبد السلام، تجديد عقد أحمد عادل عبد المنعم الحارس الأساسي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي لمدة موسمين مقبلين، في ظل تألقه وظهوره بشكل مميز منذ انضمامه لصفوف الفريق قادمًا من النادي الأهلي في يناير من العام الماضي.

واجتمع عبد السلام مع الحارس اليوم الأحد، بمكتبه بمقر الشركة، وتم الاتفاق على بنود التجديد، ووقع الحارس على عقود التجديد لمدة موسمين مع فريق المقاصة.



وأشاد عبد السلام بأداء أحمد عادل، والتزامه وإصراره على تقديم مستويات أفضل للانضمام للمنتخب الوطني.



من جهته، أكد أحمد عادل عبد المنعم سعادته بالاستمرار مع فريق مصر للمقاصة وتمسك إدارة النادي بتجديد عقده، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق بشكل سريع على كافة التفاصيل المتعلقة بالتجديد، ولم تكن هناك أي أزمة على الإطلاق.



وأضاف حارس المقاصة أن إدارة النادي تتعامل مع اللاعبين بشكل احترافي وتوفر كافة الطلبات للفريق، وأن الأجواء مثالية للغاية، وهو ما جعله يشعر بالراحة مع النادي ويوافق على تجديد عقده بدون شروط.

