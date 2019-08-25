"الهجرة الدولية" تقيم رحلة تعليمية لأطفال سودانيين إلى الساحل الشمالي

أعلن مكتب منظمة الهجرة الدولية في القاهرة (IOM) عن تنظيم رحلة لـ 45 طفل سوداني إلى أحد الشواطئ بالساحل الشمالين كجزء من برنامج تعليمي جديد تقيمه المنظمة للأطفال من 6 إلى 12 سنة.



والمنظمة الدوليّة للهجرة (IOM) تمّ تأسيسُها في العام 1951، وهي مُلتزمة بمبدأ أنّ الهجرة الإنسانيّة والمُنَظّمة هي هجرةٌ مُفيدةٌ للجميع، للمُهاجرين والمُجتمعات على حدّ سواء.



أمّا على مُستوى العالم، فإنّ لدى المُنظمة الدولية للهجرة (IOM) عددٌ من الدّول الأعضاء وقدره 151 دولة، ذلك فضلًا عن أنّ لديها ما يزيدُ عن 7800 موظّف يعملون في أكثر من 2300 مشروع، في 470 موقع ميداني، وتُقدّر نفقاتُ المنظمة الدوليّة للهجرة (IOM) بقرابة 1.2 مليار دولار أميركيّ.