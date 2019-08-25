الصحة توجيهات باستمرار التفتيش على الصيدليات

قال المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، الدكتور خالد مجاهد، إن إدارة التفتيش الصيدلي بوزارة الصحة والسكان، مستمرة في شن عدد من الحملات التفتيشية على مصانع الأدوية والصيدليات للتأكد من مطابقتها للمواصفات الفنية التي وضعتها وزارة الصحة والسكان، للتأكد من سلامة المنتجات الطبية، ورفع تقرير دوري بأوضاعها.



وأكد لـ "الدستور" أن الهدف من هذه الحملات هو توفير المنتجات الطبية بجودة عالية، ومراقبة التزام الصيدليات بالقرارات الصادرة من الإدارة العامة الصيدلة بوزارة الصحة والسكان.



وأوضح أن هناك تفتيش دوري على جميع المصانع منذ إنشاء خطوط الإنتاج للتأكد من مطابقتها للمواصفات، ثم أخذ عينات من المنتج بعد إنتاجه، بالإضافة إلى قيام التفتيش بدوره الرقابي من خلال سحب عينات بصفة دورية وتحليلها للتأكد من مطابقتها حرصا على سلامة المريض المصري، كما يتم التفتيش على الصيدليات لمتابعة تاريخ صلاحية الأدوية، والكشف عن الأدوية مجهولة المصدر.