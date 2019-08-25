تعرف على أسعار الفاكهة اليوم

سجلت أسعار الفاكهة، اليوم الأحد، استقرارًا، حسب حاتم نجيب، عضو شعبة الخضار والفاكهة بالغرف التجارية.



وأضاف نجيب، في تصريحات لـ"الدستور"، أن سعر البرتقال الصيفي تراوح بين 4 و7 جنيهات، والتفاح المصري بين 8 و10 جنيهات، والكانتلوب بين 3 و7 جنيهات.



وسجل الجريب فروت 10 جنيهات، والبطيخ من 4 إلى 6 كيلو بلغ سعرها من 12 إلى 18 جنيها، والعنب البناتي الأصفر من 4 إلى 5 جنيهات، والعنب البناتي الأحمر من 4 إلى 7 جنيهات، وعنب كرمسن من 10 إلى 14 جنيها.



وتراوح سعر التفاح الأمريكي بين 17 و21 جنيهًا، والشمام من 3 إلى 4.5 جنيه.





