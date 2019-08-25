السيسي يؤكد جوهر العلاقة بين القارة وشركائها الدوليين

أوضح الرئيس عبدالفتاح السيسي أهمية التأكيد على جوهر العلاقة بين القارة وشركائها الدوليين، خلال اجتماع رؤساء روندا، والسنغال، وجنوب إفريقيا، وبوركينا فسو، ورئيس المفوضية الإفريقية، على هامش قمة الدول السبع.



وأكد الرئيس السيسي أهمية إبراز الأولويات التنموية للدول الإفريقية أمام الشركاء، ومن بينها القضاء على الفقر، والتصدي لتغير المناخ، ومكافحة الأمراض المتوطنة، وتشغيل الشباب، وتمكين المرأة، وغير ذلك من القضايا.



حسبما جاء في نبأ عاجل لفضائية "إكسترا نيوز".