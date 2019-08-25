خواكين مارتينيز مدربًا لاتحاد بلعباس

نجحت إدارة نادي اتحاد بلعباس الجزائري في التوصل إلى اتفاق نهائي مع المدرب الإسباني خواكين لوبيز مارتينيز للإشراف على الفريق إلى نهاية الموسم.



واستقر مجلس إدارة النادي الجزائري على اختيار خواكين، من بين العديد من المدربين الذين تم طرح أسمائهم على طاولة النقاش، لخلافة المستقيل يونس إفتيسان.



وسجل مدرب بلعباس الجديد حضوره بمدرجات ملعب 24 فبراير لمعاينة التشكيلة في مباراة الدوري ضد أهلي برج بوعريريج، أمس السبت، حيث دون عدة ملاحظات تتعلق بمردود الفريق ومستوى اللاعبين الشبان.



واتفقت إدارة الاتحاد مع مدربها الجديد على ورقة البقاء كأبرز أهداف الموسم.



وبدأ خواكين مشواره التدريبي ضمن الإطار الفني لشبّان ريال مدريد، قبل أن يشرف على تدريب النادي الصفاقسي وأولمبي باجة التونسيين والعربي الكويتي.