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مصر

"الصحة" توفر وسائل تنظيم الأسرة بالقرى الأكثر فقرا بـ"حياة كريمة"

الأحد 25/أغسطس/2019 - 02:48 م
جريدة الدستور
سارة سعودى
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قالت الدكتورة سحر السنباطي رئيس قطاع تنظيم الأسرة بوزارة الصحة والسكان، إن وزارة الصحة مستمرة في توفير وسائل تنظيم الأسرة داخل القرى الأكثر فقرا بمبادرة "حياة كريمة".

وأوضحت أنه تم توفير عدد كبير من مقدمي الخدمة داخل الوحدات الصحية والرائدات الريفيات لتوعية السيدات بأهمية تنظيم الأسرة.

وأضافت أن وزارة الصحة حريصة على توفير كافة الوسائل المختلفة لتوفير اختيارات تناسب جميع حالات السيدات بالقرى.

وأشارت إلى أنه سيتم توعية السيدات في الوحدات الصحية بتوافر خدمات ما بعد الولادة في جميع المستشفيات، حيث يتم تأهيل السيدات خلال المتابعة في فترة الحمل في وحدات الرعاية الصحية على ضرورة أن تحصل على وسيلة بعد الولادة مباشرة لحمياتها من الحمل غير المرغوب فيه.
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