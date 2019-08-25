فيديو.. أحمد عبد العزيز يكشف سبب موافقته على رئاسة "القومي للمسرح"

أكد الفنان أحمد عبد العزيز، رئيس المهرجان القومي للمسرح، أن أهم الأسباب التي دفعته لقبول ترؤس المهرجان القومي للمسرح الدورة الحالية، هي الحالة الجيدة لأداء المسارح خلال الفترة الماضية، قائلا: "شامم لسه ريحة مسرح حلوة".



وأضاف "عبد العزيز"، خلال لقائه ببرنامج "صباح الورد" المذاع على فضائية "ten"، أن المسرح مدرسة للنشء، مشيرًا إلى أن المجتمع المصري إذا أراد القضاء على التطرف والإرهاب فعليه إنشاء مسارح للنشء في المدراس.



وأشار "عبد العزيز" إلى أن انطلاق دورات للمهرجان القومي للمسرح على مدار كل عام سيساهم على مدى طويل فى تطوير أداء المسارح وتسليط الضوء على أهميته وأزماته.