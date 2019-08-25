اعترافات إخواني سابق.. الجماعة تتعامل مع المسلمين خارجها باعتبارهم "كفار".. والأمم المتحدة تدعم جمعيات تابعة لـ"الإرهابية"

"كين بنجار".. هي الكلمة التي قالها أحد رجال الشرطة من جزيرة باتا الإندونيسية إلى عبد الرحمن خليفة سالم صبيح السويدي، الإماراتي الذي كان عضوا سابقًا في جماعة الإخوان الإرهابية، وهي تعني أن "القوة في السجن"، فظل يتذكرها حتى الآن.



في 2015، أُلقي القبض على "السويدي" في إندونيسيا وبحوزته وثائق مزورة، إلا أن جماعة الإخوان التي كرّس لها طاقته في فترة المراهقة تخلت عنه، ثم فرّ إلى عمان واليمن وتركيا وتايلاند وماليزيا، وقال في حوار لجريدة "لوبوان" الفرنسية: "فهمت إنني ضللت الطريق وسألت الله المغفرة".



في كتابه –أي السويدي- يستشهد بقضية حسن الدقي، الذي حرض شباب المسلمين على القتال في سوريا، فيقول: "رسميا.. مجلس شورى الإخوان - وهو مجلس استشاري - استبعدني، لأننا يجب علينا ألا نظهر أمام الجميع متطرفين"، لكن الحدث الذي كان محط سخرية هو اكتشافه أن سعيد ناصر الطنيجي، عضو مجلس شورى الإخوان، كان على اتصال مع حسن الدقي، بل وإنه يقول إن أسامة بن لادن مثله مثل معلمه في أفغانستان عبد الله عزام، فلسطيني الجنسية.



في اليوم الذي قرر "السويدي" إجراء حوار مع "لوبوان" الفرنسية، أعلن 3 إماراتيين من جماعة الإخوان أنهم سيغادرون الجماعة، ويعترف "السويدي" قائلا: "أوروبا أصبحت العمود الفقري للإخوان في ظل تهديد جماعة الإخوان لمصر وعدة دول، مؤكدًا وجود عدد كبير من قيادات المنظمة الإرهابية في لندن، والكارثة أن أجهزة الاستخبارات الغربية لم تعلم عنهم شيئًا، لأنهم يعملون ضمن مؤسسات".



تلقى "السويدي" تدريبات عسكرية في باكستان، تضمن البرنامج التسلق والمشي والتمارين البدنية والتعامل مع الكلاشينكوف، مؤكدًا أنه تعلم كيفية التحرك ليلا ونهارًا لنقل الجرحى والاختباء والتمويه بأنفسهم، مضيفًا: "حين يعبر الإرهابيين الحاجز السري الثاني يتم تعليمهم منهج سيد قطب ثم ينضمون بعد ذلك إلى هيكل يسمى دائرة المسجد، كما أن نشأة الإخوان وتأهيلهم تقوم على تعليم المنضمين حديثًا أن أي فرد مسلم غير منضم للجماعة فهو كافر يجب قتله".



على مدار خمسة وثلاثين عامًا، عمل "السويدي" في مشاريع خيرية حول العالم، وكشف "السودي"، أن الإخوان يلتزمون بجمعيات قانونية لا تنتمي إلى جماعة الإخوان الإرهابية، نظرًا لأنهم نشيطون جدًا، فإنهم يتحملون بسرعة مسؤوليات مهمة، مما يسمح لهم بالتأثير على قرارات الجمعية، ونتيجة لذلك، فإن الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي يتعاونان ويدعمان جمعيات خاضعة لسيطرة جماعة الإخوان الإرهابية، مثلما اختار اليونيسف في اليمن الإصلاح كشريك أساسي له، مفجرًا مفاجأة من العيار الثقيل، وهو أنه عندما التقى يوسف القرضاوي قال له إن طموحه إقامة دولة إسلامية على كل الأرض.