"المجموعة المتكاملة" تتحول للخسائر خلال النصف الأول لـ2019

كشفت المؤشرات المالية لشركة المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، عن النصف الأول من العام الجاري، عن تحول الشركة من الربحية إلى الخسائر على أساس سنوي.



وقالت الشركة، في بيان لبورصة مصر، اليوم الأحد، إنها سجلت صافي خسائر بلغ 1.5 مليون جنيه، منذ بداية يناير حتى نهاية يونيو، مقابل 445.64 ألف جنيه أرباحا خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.



وتراجعت إيرادات الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري لتسجل 6.97 مليون جنيه بنهاية يونيو، مقابل 14.26 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.



وأرجعت المجموعة المتكاملة انكماش الإيرادات النصفية إلى انخفاض العقود في الربع الثاني من العام الجاري، بالإضافة إلى أن مشاريع عامي 2018،2017 السابقة تحت التسليم.



وأكدت أن التكاليف الثابتة أدت إلى زيادة بوجه عام في تكاليف العمليات وانحفاض مجمل الربح.



يشار إلى أن الشركة تحولت للخسائر خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث سجلت خسائر بلغت 588.3 ألف جنيه، مقابل 408.89 ألف جنيه أرباحا في الربع المقارن من 2018.



وتراجعت إيرادات الشركة خلال الربع الأول إلى 3.57 مليون جنيه، مقابل 6.69 مليون جنيه في الربع المقارن.



