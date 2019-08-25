"الحشد الشعبي" في العراق يعلن إسقاط طائرة "مسيرة" شمال بغداد

تمكنت قوات "الحشد الشعبي" العراقي، اليوم الأحد من إسقاط طائرة "مسيرة " بدون طيار، قرب أحد مقاره الواقعة في محافظة "نينوي " شمال العاصمة (بغداد).



ونقلت قناة "السومرية نيوز" الإخبارية، عن مصدر أمني عراقي قوله إن قوات "الحشد الشعبي " تمكنت من اسقاط طائرة "مسيرة" بدون طيار، مخصصة لأغراض المراقبة في محافظة "نينوي"، مشيرا إلى أن القوات قامت بذلك عقب اقتراب الطائرة من أحد مقارها في المحافظة.



وكانت قوات "الحشد الشعبي " قد نشرت يوم الخميس الماضي، مقطع "فيديو" يظهر قيام الدفاعات الجوية التابعة له بالتصدي لطائرة "مسيرة " حاولت استطلاع مقر لواء 12 في العاصمة العراقية بغداد.