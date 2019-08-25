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مصر

أم الدنيا.. استعدادات مصر لعلاج مليون أفريقي ضمن مبادرة السيسي

الأحد 25/أغسطس/2019 - 02:43 م
جريدة الدستور
سارة سعودى - فاتن خديوي
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كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، القيادات المعنية، بالعمل على سرعة تنفيذ مبادرة لعلاج مليون أفريقي على غرار المبادرة المصرية "100 مليون صحة"، والتي لاقت نجاحا كبيرا، تناقلته وسائل الإعلام العالمية، وتساهم المبادرة في مساعدة أكثر من 14 دولة أفريقية في الكشف عن المصابين بالفيروس وعلاجهم.

وكشف الدكتور محمد حساني مساعد وزيرة الصحة لشئون المبادرات، أن هناك توجيهات رئاسية لتضمين علاج فيروس "بي" ضمن مبادرة الرئيس لعلاج "مليون أفريقي" من فيروس "سي" المقرر إطلاقها قريبًا.

وأضاف لـ"الدستور" أن مصر نجحت من خلال إحدى المنظمات الدولية لتوفير أدوية فيروس "بي" للدول الأفريقية بسعر منخفض جدًا يصل لـ30 دولارا في العام، وهو سعر زهيد يناسب الأوضاع الاقتصادية في الدول الأفريقية، بما يعد نجاحا كبيرا لمصر.

وأشار إلى أن هناك جهود حثيثة لوزارة الصحة لدفع مبادرة الأفارقة وتذليل جميع المشكلات على مستوى الدول الأفريقية، ومنها عدم وجود مرضى مسجلين معرفين أو إجراء مسح يكشف عن عدد المرضى المصابين بالفيروس.

وأوضح أنه يتم استكمال الجولات للدول الأفريقية خلال أيام، حيث سيتم زيارة 3 دول أفريقية تشمل "تشاد - أثيوبيا - جنوب السودان"، حيث سيتم زيارة "تشاد" لدفع المبادرة، وزيارة "أثيوبيا" لدراسة الوضع الصحي بعد موافقة وزارة الصحة الأثيوبية على بدء المشروع، وجنوب السودان، والتي تضم عيادات تابعة لمصر في عدد من التخصصات.

وأشار الدكتور محمد حساني، إلى أنه تم زيارة 8 دول أفريقية لدراسة أوضاعها للإطلاق مبادرة "مليون إفريقي"، لافتًا إلى إنها تشمل؛ "تشاد - السودان - أثيوبيا - سواتينى - أوغندا - جيبوتي - النيجر".

وأضاف مساعد وزيرة الصحة، أنه تم عقد اجتماع مع 18 مكتبا لمنظمة الصحة العالمية بأفريقيا لاستخدامها في دفع المنظومات الصحية في الدول الأفريقية، لجذب الحالات المصابة لعلاجهم من خلال مصر.

وقال إنه تم زيادة 4 دول جديدة على مبادرة علاج مليون أفريقي من فيروس "سي" ليصبح إجمالي الدول المستهدفة من المبادرة 18 دولة بدلًا من 14 دولة أفريقية، وتشمل الدول المضافة حديثًا "بوركينا فاسو - الكاميرون - نيجيريا - النيجر"، لافتًا إلى استمرار التنسيق مع دولة تشاد لبدء المبادرة الأفريقية، حيث إنها تعتبر أول دول أفريقية ستنطلق منها المبادرة.

ومن جانبه أكد الدكتور أيسم صلاح مستشار وزيرة الصحة والسكان لتكنولوجيا المعلومات، أن وزارة الصحة سوف تبدأ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لعلاج مليون أفريقي بدولة تشاد الأفريقية.

وأضاف لـ"الدستور" أن الوزارة تقوم بعدد من الزيارات التفقدية داخل الدول الأفريقية التي تشملها المبادرة، موضحا أنه سيتم زيارة ثلاث دول خلال الأيام القليلة المقبلة، وهم: "تشاد - إثيوبيا - جنوب السودان".

وأوضح أن الزيارات جاءت لاستكشاف تلك الدول وإمكانياتها لبدء تطبيق مبادرة الرئيس لعلاج مليون أفريقي، مؤكدا أن هذه الزيارات كانت تقوم بها فرق مكونة من شخصين لتحديد احتياجات تلك الدول للبدء في إجراء مسح طبي شامل للمواطنين بها.

وأشار إلى أن برتوكولات العلاج التي سيتم استخدامها للمرضى هي نفس برتوكول العلاج المستخدم في علاج المصريين، كما أنه تم تدريب بعض الفرق الطبية هناك على طريقة عمل المبادرة وتدشين سيتسم لفحص المواطنين، وسيتم متابعتهم كل ثلاثة أشهر.
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