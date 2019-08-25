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مصر

اجتماع إفريقي برئاسة السيسي في بياريتز قبل انعقاد قمة "G7"

الأحد 25/أغسطس/2019 - 02:42 م
جريدة الدستور
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استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد، بمقر إقامة سيادته كلا من رئيس رواندا "بول كاجامي"، ورئيس السنغال "ماكي سال"، ورئيس جنوب أفريقيا "سيريل رامافوزا"، ورئيس بوركينا فاسو "روك كابوري"، بالإضافة إلى رئيس المفوضية الإفريقية "موسى فقيه"، وذلك خلال غذاء عمل استضافة الرئيس باعتباره رئيس الاتحاد الإفريقي، وتنسيقًا للمواقف الإفريقية خلال قمة مجموعة الدول السبع وإفريقيا، المنعقدة بمدينة "بياريتز" الفرنسية، خلال الفترة من 24 إلى 26 أغسطس الجاري.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أوضح خلال الاجتماع أن الهدف منه هو التنسيق والتشاور قبل بدء أعمال القمة، والتوافق على الرسائل العامة التي سيتم طرحها، وبحيث تتحدث الدول الإفريقية المشاركة بصوت واحد متناغم خلال أعمالها، لإيصال رسالة قوية بشأن التحديات التي تواجه دول القارة وسبل معالجتها، والتعبير عن المواقف المشتركة للقارة الأفريقية خلال مختلف الفعاليات واللقاءات، والتي سيتم إثارة بعضها في كلمة مصر الافتتاحية بالنيابة عن القارة.

وأكد الرئيس أهمية التأكيد على جوهر العلاقة بين القارة وشركائها الدوليين، كونها شراكة قائمة على الندية والمساواة وتحقيق المصالح المشتركة للجانبين، موضحًا سيادته أهمية إبراز الأولويات التنموية للدول الإفريقية أمام الشركاء، ومن بينها القضاء على الفقر، والتصدي لتغير المناخ، ومكافحة الأمراض المتوطنة، وتشغيل الشباب، وتمكين المرأة وغير ذلك من القضايا، فضلًا عن العلاقة العضوية بين تحقيق التنمية والحفاظ على الأمن والاستقرار، والتركيز على الأهداف المتضمنة في أجندة التنمية الأفريقية 2063.

وأضاف المتحدث الرسمي أن رؤساء كل من رواندا، والسنغال، وجنوب إفريقيا، وبوركينا فاسو، أعربوا عن تقديرهم لمبادرة السيد الرئيس بعقد هذا اللقاء لتنسيق المواقف الإفريقية خلال قمة "بياريتز"، مشيدين بالرئاسة المصرية الفعالة للاتحاد الإفريقي خلال العام الجاري، ومؤكدين أهمية تعزيز خطوات التكامل والاندماج القاري، ومواصلة مساعي تحرير التجارة البينية من خلال دخول اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية القارية حيز النفاذ في 30 مايو 2019، وإطلاق الخطوات التنفيذية للاتفاقية خلال قمة الاتحاد الإفريقي الاستثنائية بنيامي يوم 7 يوليو 2019.
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