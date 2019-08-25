صدارة مشتركة تشعل الصراع في الدوري الأردني للمحترفات

اشتد الصراع على لقب بطولة الدوري الأردني لمحترفات كرة القدم، بعدما شهدت مباريات الجولة 12 نتائج عززت من قوة المنافسة.



وتعتبر هذه النسخة الأولى لدوري المحترفات والذي يحظى بمشاركة لاعبات من الخارج، حيث أعد اتحاد اللعبة كافة الترتيبات لإنجاح المسابقة في خطوة تهدف إلى إقحام اللاعبات في عالم الاحتراف، وبما ينعكس بالإيجاب على مستوياتهن الفنية.



حسم شباب الأردن لقاء القمة مع عمان، عندما فاز عليه بهدف وحيد ليتشاركا في صدارة الترتيب، حيث بات يمتلك كل منهما 25 نقطة.



وفوت عمان على نفسه فرصة مواصلة الاحتفاظ بالصدارة وحيدًا مع بدء العد التنازلي لختام المسابقة، في حين أثبت شباب الأردن أن التغييرات في الإدارة الفنية التي حدثت بعد مرحلة الذهاب قد أتت بثمارها، حيث دخل بقوة في حسبة المنافسة على لقب البطولة.



وواصل الاستقلال مطاردته للمتصدرين بعدما أنجز مهمة الأهلي بأريحية وفاز عليه بنتيجة كبيرة (10-1)، ليرفع رصيده إلى 22 نقطة.



وتغلب الأرثوذكسي بصعوبة على الحسين إربد وبهدف وحيد، رافعًا رصيده إلى 19 نقطة بالمركز الرابع.

وبقي الأهلي في المركز الخامس برصيد 5 نقاط، والنصر والحسين في المركزين السادس والسابع ولكل منهما 4 نقاط.



ويتوقع أن تشهد الجولة 13 وقبل الأخيرة والتي ستنطق يوم 6 أيلول سبتمبر المقبل، قمة الإثارة بين الفرق، حيث ستضغط باتجاه الفوز وبما يضمن تحقيق غاياتها، حيث يخوض عمان مواجهة صعبة مع الأرثوذكسي فيما يلتقي النصر مع الحسين إربد، ويقابل شباب الأردن نظيره الأهلي.



وتشير لوائح البطولة إلى أنه وفي حال تساوي فريقين بالنقاط ولتحديد المركز الأول أو حسم الهبوط، فإن الجهة المنظمة تنظم مباراة فاصلة بينهما وفق نظام المباراة النهائية خلال 72 ساعة من نهاية البطولة.



وفي حال استمرار التعادل بعد الوقت الأصلي للمباراة، يتم تمديدها لشوطين إضافيين مدة كل شوط (15) دقيقة، وإذا استمر التعادل بعد الشوطين الإضافيين، ولتحديد الفائز يتم اللجوء إلى الركلات الترجيحية من علامة الجزاء.