ثقافة القاهرة تحتفل برأس السنة الهجرية

عقدت الهيئة العامة لقصور الثقافة عددا من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة القاهرة، حيث قدّم قصر ثقافة روض الفرج ضمن عروض السينما عرض فيلم ""la miseicorde de Jungle بقاعة التذوق.



كما نظم بيت ثقافة المدفعية مسابقة ثقافية بعنوان "صندوق الدنيا" عن دولة السودان ومنابع النيل مواكبة للاحتفال بعيد وفاء النيل، وأقامت مكتبة الأسرة بألماظة معرض رسومات للأطفال بمناسبة رأس السنة الهجرية، وفى مكتبة دار الحرب الإلكترونية أقيم معرض فني بمناسبة الهجرة النبوية الشريفة.



عقد قصر ثقافة المطرية أمسية شعرية بنادي الأدب أدارها الشاعر ناصر صلاح تم فيها مناقشة أعمال مجموعة من الشعراء، ونفّذ قصر ثقافة حلوان ورشة فنية لعمل تابلوه من زجاجات الكانز، كما ناقش قصر ثقافة الوفاء والأمل كتاب "البراكين" من موسوعة العلم والإيمان، كذلك نفذ بيت ثقافة نادي الشمس ورشة تشكيل بالورق دمج مع ذوى الاحتياجات الخاصة.



نظم بيت ثقافة نادى هليوليدو محاضرة عن الاحتفال برأس السنة الهجرية تناولت رحلة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة وكيف تحمل من معاناة لنشر الدين الإسلامي، وكيف قابله أهل المدينة بالترحاب وكيف أحسنوا استقباله، كما نفّذ مجلة موسيقية، بينما ناقش نادي أدب المكتبة الثقافية العامة لحي المعادي قراءات وأشعار حرة لمجموعة من الشعراء.