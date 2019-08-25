الاحتفال بالعام الهجري الجديد بثقافة بني سويف

نظّمت الهيئة العامة لقصور الثقافة عددا من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة بني سويف، حيث أقامت مكتبة النادي الرياضي مسابقة ثقافية عن بداية العام الهجري الجديد، وناقشت كتاب السيرة النبوية "هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم" تأليف منصور علي عرابي.



ويتضمن الكتاب الهجرة النبوية ثم زواج النبي من عائشة وتحويل القبلة، وأن الهجرة النبوية هي حدث تاريخي وذكري ذات مكانة عند المسلمين ويقصد بها هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه من مكة إلى يثرب والتي سُميت بعد ذلك بالمدينة المنورة بسبب ما كانوا يلاقونه من أذى من قريش خاصة بعد وفاة أبي طالب عم النبي.



كما عقد نادي أدب الطفل بقصر ثقافة بني سويف أمسية شعرية بإشراف الشاعرة دعاء عبد المنعم لاكتشاف المواهب الصغيرة وكتابة القصة القصيرة من المواهب الشابة، ونفّذ قصر ثقافة بني سويف ورشة خط عربي لتعليم بعض أنواع الخطوط مثل الخط الكوفي والرقعة والأندلسي والنسخ.