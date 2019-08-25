"قد لا تعرفها من قبل".. محمد صلاح يكشف معلومات شخصية عن حياته (فيديو)

عرضت فضائية "CNN بالعربية"، لقاءًا مع اللاعب محمد صلاح، نجم كرة القدم العالمي، رصد خلاله معلومات شخصية قد لا يعرفها عنه أحد، وذلك من خلال مشاركته في تحدى الإجابات السريعة.



وقال "صلاح"، إن مثله الأعلى في رياضة كرة القدم هم: كريستيانو رونالدو قائد منتخب البرتغال ونادي يوفنتوس الإيطالي، ومحمد زيدان نجم الكرة المصرية السابق، وفرانشسكو توتي لاعب روما السابق.



وأضاف "صلاح"، أنه يضع صورة ابنته مكة خلفية لهاتفه الشخصي، لافتًا إلى أنه يتابع مسلسلي "صراع العروش" و"لاكاسا دي بابل".



وأشار "صلاح"، إلى أنه لو كان يمتلك قوة خارقة لاختار الطيران، مؤكدًا أنه يفضل عمل تمريرة حاسمة جيدة أكثر من تسجيل هدف.

