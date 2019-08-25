برشلونة يكرم كرويف بتمثال وملعب

سيعود أسطورة كرة القدم، الهولندي يوهان كرويف للصدارة هذا الأسبوع في برشلونة، بالكشف عن تمثال لتكريمه في كامب نو، وافتتاح ملعب يحمل اسمه في المدينة الرياضية للفريق الكتالوني.



وسيكون الاثنين والثلاثاء، يومي يوهان كرويف، لاعب ومدرب برشلونة سابقا.



ورحل كرويف عن عالمنا في الـ24 من مارس من عام 2016 بعد صراع مع سرطان الرئة.



وسيتم مساء الاثنين الكشف عن تمثال مخصص لكرويف في الساحة المقابلة لملعب كامب نو، في مساحة يوجد بها بالفعل تمثالان، أحدهما لمن كان أيضا أسطورة بالنسبة لبرشلونة، المجري لاديسلاو كوبالا، والآخر لفرانسيسكو ميرو سانس، الذي كان رئيس النادي ومن دفع ببناء ملعب برشلونة.



وفي المدينة الرياضية للبارسا وبعد تأخر سنوات، سيتم الثلاثاء افتتاح ملعب كرة القدم الجديد، ليحل محل (مينيإستادي)، الذي سيتم هدمه لبناء (بالاو بلاوجرانا).



وسيحمل الملعب الجديد اسم "ستاد يوهان كرويف"، تخليدا لذكرى الشخصية الأكثر حسما على مستوى كرة القدم في تاريخ برشلونة، وهو يسع لستة آلاف مشجع، وسيكون مقرا للفريق الرديف والفريق النسائي وللمباريات الدولية للناشئين.



وستتم مراسم افتتاح الملعب الجديد في الساعة 19:00 مساء (ت.م) وبعدها بساعتين سيلعب فريقا الناشئين لأياكس الهولندي وبرشلونة مباراة ودية عليه.