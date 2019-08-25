بدون مكياج.. نانسي عجرم رفقة ابنتها تشعل إنستجرام (شاهد)

شاركت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، متابعيها، عبر حسابها على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة جديدة لها عبر خاصية الاستوري.



وظهرت "نانسي" في الصورة وهي تحتضن ابنتها "ليا"، كما ظهرت بدون مكياج، معلقة عليها: "صباح البراءة".



كما بدأت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، التحضير للموسم الجديد من برنامج اكتشاف المواهب الغنائية "ذا فويس كيدز" مع عاصي الحلاني ومحمد حماقي اللذين انضما حديثا للبرنامج بعد انسحاب تامر حسني وكاظم الساهر.

