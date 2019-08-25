الأهلي يعلن مدربه الأجنبى خلال ساعات

كشف مصدر بارز في النادي الأهلي أن لجنة التخطيط بالنادي اجتمعت برئاسة طه إسماعيل، في الساعات القليلة الماضية، لوضع الملامح النهائية على التعاقد المقرر إبرامه مع المدير فني الأجنبي الجديد ليقود الفريق الأحمر، خلال الموسم المقبل.



وأضاف المصدر في تصريحات خاصة للدستور أن اللجنة تلقت أكثر من 30 سيرة ذاتية لمدربين محليين وأجانب، لخلافة لاسرتي، إلا أنها قلصتهم إلى 5 مدربين فقط، كما أنها تقوم في الساعات القليلة القادمة في الاستقرار على المدير الفني المرجح جنسيته صربى أو برتغالى، بعد مفاوضات مع المدربين المختارين.



ويأتي هذا عقب إعلان إقالة مدربه السابق الأوروجوياني مارتين لاسارتي، بعد فشله في الصعود في بطولة كأس مصر، وخسارته أمام فريق بيراميدز بهدف نظيف في دور الـ16، وهى الخسارة الثالثة على التوالي التي يتلقاها الأهلي من بيراميدز في وجود مارتين لاسارتي.