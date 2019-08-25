المشدد 6 سنوات لشخصين بتهمة الاتجار بالمخدرات

قضت محكمة جنايات القاهرة، بالسجن المشدد 6 سنوات، لشخصين، بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة في السلام.



وكان قسم شرطة السلام، تلقى بلاغا بقيام المتهمين، بالاتجار في المواد المخدرة، وحيازتها بدائرة القسم، وبعمل التحريات للازمة، تم التأكد من صحة المعلومات الواردة، وإلقاء القبض عليهم، وتبين أن المتهم الأول "مختار. ا عاطل " و"أيمن. م" سباك، وبتفتيشهم عثر بحيازتهم على أقراص الترمادول المخدر، و250 جرام من الهيروين، وعثر برفقة المتهم الثاني سلاح ناري، واعترف أنه بحوزته لحماية تجارته غير المشروعة، وتحرر المحضر اللازم.





