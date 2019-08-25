بـ الهوت شورت.. إيمان العاصي تثير الجدل على "إنستجرام"

نشرت الفنانة إيمان العاصي، عبر حسابها على موقع "إنستجرام" صورة جديدة بإطلالة جديدة، خلال العطلة الصيفية.



وظهرت إيمان، في الصورة بين أجواء مبهجة وجذابة، وترتدي هوت شورت جينز وقميص ملون، ولاقت الصورة ردود فعل واسعة من قبل متابعيها.



وكانت الفنانة إيمان العاصي شاركت في مسلسل "لمس أكتاف" والذي عرض بالماراثون الرمضاني، وكان من بطولة ياسر جلال، وفتحي عبد الوهاب، وحنان مطاوع.

