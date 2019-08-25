حبس حارس عقار بتهمة سرقة مشغولات ذهبية

أمرت نيابة قصر النيل، بحبس حارس عقار وسيدتين، 4 أيام على ذمة التحقيق.



تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، بلاغا من قسم شرطة قصرالنيل،لإحدى السيدات مقيمة بدائرة القسم، بإكتشافها سرقة "مشغولات ذهبية وفضية، مبلغ مالى"، من داخل الشقة محل سكنها بالإنتقال وإجراء المعاينة تبين سلامة جميع منافذ الشقة.



وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين أن وراء إرتكاب الواقعة "نجل حارس العقار محل سكن المُبلغة، مقيم بذات العنوان واصل بلدته مركز شرطة سمالوط بالمنيا"، وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة تم ضبطه.



وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة، ولعلمه بإحتفاظ المُبلغة بمشغولات ذهبية ومبالغ مالية كبيرة بالشقة محل البلاغ، وقيامها بتسليمه المفتاح الأصلى للشقة سكنها للقيام بأعمال النظافة فقام بإرتكاب الواقعة والإستيلاء على المسروقات.



وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى "ربتى منزل- مقيمتان بمنطقة إمبابة بالجيزة" وبمواجهتهما اعترفتا بتحصلهما على المسروقات بقصد التصرف فيها بالبيع مع علمهما بأنها من متحصلات واقعة سرقة، وبإستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات وإتهمتهم بالسرقة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

