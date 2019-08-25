برنامج لتعديل سلوك الأطفال بالمجان بالمركز الثقافي بطنطا

أعلن المركز الثقافي بطنطا، التابع لفرع ثقافة الغربية، تنفيذ برنامج لتعديل سلوك الأطفال، بالمجان لرواد المركز وجمهور المواطنين على مستوى مراكز ومدن المحافظة.



وأشارت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالمركز إلى أن برنامج تعديل السلوك للأطفال سيتم من خلال القصص، وورش عمل يقوم بها الأطفال لتثبيت السلوك، بتدريب الدكتورة هايدي سامي أخصائية تخاطب وتعديل سلوك وتنمية مهارات وصعوبات تعلم وإرشاد أسري، وذلك في إطار السعي نحو تقديم خدمات أكثر لزوار المركز من مختلف مدن الغربية.



وأعلنت إدارة المركز، أنه على الراغبين من المواطنين في إدراج أطفالهم في البرنامج، بتسجيل بياناتهم وبيانات الأطفال والورش والقصص التي يرغبون في أن يشارك أبنائهم بها، وذلك بمقر المركز الرئيسي بشارع البحر بمدينة طنطا.