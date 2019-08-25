تنشيط السياحة: عرض أفلام "الإسكندرية السينمائي" بالشواطئ والأندية

التقى محمد سعد مدير عام الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالإسكندرية، مع الأمير أباظة، رئيس جمعية نقاد وكتاب السينما، ورئيس مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط؛ لمناقشة تفاصيل التعاون بين الهيئة والجمعية بشأن استقبال فعاليات الدورة الـ35 لمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، الذي سوف تستضيفه الإسكندرية في الفترة من 8 إلى 14 أكتوبر المقبل.



وقال محمد سعد مدير عام الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالإسكندرية، إن الهيئة ستتعاون في تقديم عروض الأفلام، والتي من المقرر إقامتها على شواطئ الإسكندرية والأندية الرياضية من أجل توسيع قاعدة مشاهدة الأفلام.



وأضاف أن عرض الأفلام بالشواطئ والأندية يتيح الفرصة للجمهور من محبي وعشاق الفن السابع لمشاهدة الأفلام والعروض وسط حضور مكثف لفناني 33 دولة من دول البحر المتوسط.