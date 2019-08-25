الصحة: استمرار استقبال المواطنين للتسجيل بمنظومة التأمين الشامل

أكد الدكتور أحمد السبكي مساعد وزيرة الصحة للرقابة والمتابعة ومدير مشروع التأمين الصحي الشامل، أن محافظة بورسعيد مستمرة في استقبال المواطنين للتسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل داخل 22 وحدة صحية.



وأوضح للدستور أنه تم تسجيل 310 آلاف مواطن داخل المحافظة حتى الآن، والذين تم تسجيلهم ويتم إجراء الفحوصات الطبية الشاملة لهم لاستكمال ملفاتهم وتحويلهم على طبيب الأسرة المسئول عنهم.



وأشار إلى أن كل وحدة صحية بها 4 أطباء يعمل بها طبيبين بالفترة المسائية وآخرين في الفترة الصباحية، وتخدم ما يقرب من 5 آلاف منتفع مقسمين على الأطباء على أن يكون كل طبيب مسئول عن ما يقرب من ألف ونصف ملف أسرة.