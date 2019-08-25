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عالم

إصابة رجلي شرطة في حادث إطلاق نار بفنلندا

الأحد 25/أغسطس/2019 - 01:21 م
جريدة الدستور
أ ش أ
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أعلنت الشرطة الفنلندية اليوم الأحد، إصابة شرطيين "اثنين " في حادث إطلاق نار بمدينة "بورفو" جنوب البلاد.

وذكرت شبكة "إيه بي سي" الإخبارية الأمريكية - التي بثت النبأ - أن الحادث وقع بعد منتصف الليل، حيث تلقت الشرطة بلاغا عن وجود نشاط "غامض " بالمنطقة، وفتحت تحقيقا في تهم الشروع في القتل، فيما يجري البحث عن عدد من المشتبه بهم.

ولم تعلن الشرطة عن الدافع وراء الهجوم، فيما يقوم بعمليات البحث عن المشتبه بهم ضباط شرطة مسلحين بأسلحة ثقيلة، وطائرات مروحية.
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