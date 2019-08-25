ماكرون: "السبع" ترفض نووي إيران

قال الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، اليوم الأحد، خلال مشاركته في أعمال الدورة الـ45 لقمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، والتي بدأت أمس السبت، في مدينة بياريتز الفرنسية ولمدة ثلاثة أيام، بحضور لفيف من الزعماء والرؤساء، إن مجموعة السبع اجتمعت على رفض امتلاك إيران السلاح النووي.



يأتي هذا في الوقت الذي تمارس فيه واشنطن ضغوطات اقتصادية على ايران من اجل وقف النشاط النووي، فيما توترت العلاقة بين إيران وبريطانيا على خلفية احتجاز بريطانيا لناقلة النفط الايرانية أدريانا جريس سابقا، في جبل طارق على مزاعم بأنها تحمل النفط الإيراني ومتجهة الى سوريا في انتهاك واضح للعقوبات الأمريكية.