التحقيق في تأجير مدرسة لـ"جزارين"بالإسكندرية

تبدأ النيابة الإدارية قسم ثان تعليم خلال أيام التحقيق فى واقعة تأجير مدرسة خالد بن الوليد الابتدائية بحدائق القبة للجزارين، وذبح عددًا من العجول بالمدرسة فى أيام عيد الأضحى المبارك وتحويل المدرسة إلى سلخانة.



بدأت الواقعة عندما تلقى مسئول الأمن بإدارة حدائق القبة التعليمية بلاغا من أهالي المنطقة بذبح عدد من العجول داخل مدرسة خالد بن الوليد الابتدائية وان القائمين على الذبح حولوا المدرسة، إلى سلخانة وإنهم استخدموا إمكانيات المدرسة من حمامات ومقاعد التلاميذ وخلافة فى عملية تقطيع اللحوم.



وعلى الفور انتقل مسئول الأمن إلى المدرسة وقام بتصوير ما يحدث وابلغ القائم بأعمال مدير المدرسة بتلك الوقعة،إلا انه رفض التحرك واتخاذ أى إجراء ضد القائمين على ذلك وعلى الفور قام على المسئول بتحرير مذكرة ورفعها إلى الشؤون القانونية للتحقيق فيها وجاري إحالتها إلى النيابة الإدارية للتحقيق.





