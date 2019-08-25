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محافظات

منتخب الغربية يحقق المركز الرابع في كرة السرعة

الأحد 25/أغسطس/2019 - 01:19 م
جريدة الدستور
الغربية - حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
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نجح منتخب مدارس الغربية، في الفوز بالمركز الرابع ببطولة الجمهورية الصيفية للمدارس لكرة السرعة، والتي أقيمت على أرض صالة 3 بمجمع الصالات المغطاة بستاد القاهرة الدولي بمدينة نصر.

وجاءت البطولة بمشاركة لاعبي المدارس من 11 محافظة من محافظات مصر، في المراحل العمرية للناشئين والتي تشمل مراحل: تحت 9 سنوات، وتحت 11 سنة، وتحت 13 سنة، وتحت 15 سنة، من البنين والبنات، والبطولة هي البطولة الرسمية الأولى، التي تشرف عليها وزارتي التعليم والشباب والرياضة، برعاية الاتحاد المصري لكرة السرعة.

وحصد منتخب مدارس الجيزة المركز الأول، السويس المركز الثاني، والشرقية في المركز الثالث، والغربية في المركز الرابع، وجاءت نتائج لاعبي منتخب الغربية كما يلي: (أحمد محمد غنيم، ثالث فردي ورابع سولو، مؤمن أحمد عبد الحي ثاني سولو وثاني فردي، معز حسام جبر ثالث سولو ورابع فردي، سليم عصام سليم ثالث فردي ورابع سولو، ملك أحمد عبد الحي ثاني فردي وثاني سولو، أمينة محمد غنيم رابع فردي ورابع سولو، روان خالد منتصر سابع سولو، منة خالد منتصر سابع سولو، بينما جاءت رحمة عصام سليم فى المركز الثامن سولو).

وتعد كرة السرعة، هي أحد أكثر الألعاب سعيًا من أجل أن يكون لها بطولة مدارس الجمهورية منفصلة، خاصة عقب تطبيق قرار وزير التربية والتعليم بجعل التربية الرياضية، مادة منفصلة لها اختبار، حيث تُعد اللعبة من أكثر الألعاب مناسبة لجو وظروف المدارس، مهما كان حجمها، وعمر طلابها، وأسوياء أو من أصحاب القدرات الخاصة، فاللعبة مناسبة للجميع.

وشهدت البطولة حضور ممثلين من وزارتي التربية والتعليم، والشباب والرياضة، إلى جانب رئيس الاتحاد المصرى لكرة السرعة، المستشار عمرو حسين، والمهندس صالح حجازى، رئيس منطقة القاهرة لكرة السرعة، وقام الإتحاد بالإشراف على كافة فاعليات البطولة فى اللعب السولو واللعب الفردى، وتحت إدارة تحكيمية لحكام الإتحاد المصرى لكرة السرعة.

ويذكر أن هناك بطولة لمدارس الجمهورية في كرة السرعة تُقام سنويًا في مدرسة الفارايى الخاصة، ومستمرة منذ ما يقرب من 14 عام، إلا أن هذة البطولة ستشهد الجانب الرسمى، المؤهل بعده لعدة بطولات دولية للمدارس فى اللعبة، ويسعى القائمين عليها لجعلها بطولة للحافز الرياضة لطلبة الثانوية العامة.
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